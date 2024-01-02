شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| تفاصيل استعدادات محافظات القطاع التهامي لمهرجان شتاء الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت محافظات القطاع التهامي استعداداتها لانطلاق فعاليات مهرجان شتاء الباحة، حيث جرى تهيئة جميع المتنزهات والحدائق العامة والمواقع السياحية لاستقبال الزوار وأهالي المنطقة.

وعملت محافظات المخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، على تجهيز المواقع بكل ما يحتاجه الزائر لقضاء أوقات جميلة في ظل اعتدال الأجواء في قطاع تهامة، التي يواكبها تنظيم حزمة من الفعاليات التي تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع من الطفل والأسرة والشباب.

شتاء الباحة

أوضح محافظ المخواة رئيس لجنة فعاليات شتاء الباحة في محافظة المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، أن المهرجان الذي سيدشن فعالياته سمو أمير منطقة الباحة مساء الغد بقرية ذي عين الأثرية بالمخواة، سيتضمن العديد من الفعاليات المنوعة التي تستمر لمدة 90 يوماً.

وبين أن من أهم تلك الفعاليات مهرجان التسوق والترفيه، مهرجان الموز والكادي، مهرجان البن الثاني، وفعاليات هيئة التراث التي يعيش من خلالها الزائر، تجربة الماضي وتشمل (الاستقبال، المجلس التراثي، معرض الصور، منطقة التصوير، أجنحة الحرفيين، تذوق التراث، العروض الأدائية التقليدية، العروض الصوتية والضوئيّة بواجهات مبنى القرية، مهرجان سفاري (الاستعراض الرملي بناوان)، وفعاليات المشي الصحي على الرمال بناوان، والقيادة الآمنة بناوان، ومبادرة قافلة نماء، في سوق الثلاثاء الشعبي والمقهى الموسمي في ناوان، فوانيس رمضان، فعالية الرياضة للجميع بالمخواة ،وهاينكج فعالية الطريق لكنوز شدا.

فعاليات محافظة قلوة

كما تشهد محافظة قلوة عددًا من البرامج والفعاليات من أهمها، مهرجان التسوق، وقافلة نماء، والمهرجان الزراعي، والتراث الشعبي، غيرها من البرامج الترفيهية التي تشمل المسابقات والرسم والمعرض التوعوي، والملتقيات الحواية الواعدة.

وسيقام في محافظة غامد الزناد مهرجان العسل في نسخته الثانية، ومهرجان الأنعام، وسباق اختراق الضاحية، ودوري لكرة القدم، وبازار الأسر المنتجة، بينما تشهد محافظة الحجرة مهرجان للتسوق والترفيه، سباقات الفروسية ومجالية الأبل، ولاختراق الضاحية إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والمبادرات المنوعة.

محافظات القطاع التهامي

تتميز محافظات القطاع التهامي في منطقة الباحة أجواء ربيعية مميزة في ظل اعتدال أجوائها وهطول الأمطار، وغطائها النباتي المخضر، وجريان أوديتها، وانتشار العديد من المطاعم والكوفيهات ومواقع التسوق، حيث أسهمت تلك المقومات في جذب السياح والزوار إليها لقضاء أوقات جميلة في ظل الأجواء البارد التي تشهدها العديد من مناطق المملكة.