شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ"اليوم": تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن يعكس رعاية القيادة الرشيدة للأسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون لـ"اليوم" أن تمديد برنامج حساب المواطن أحدث انفراجة ودعم للأسر، وأسهم في ترسيخ الشعور بالأمان، مشيرين إلى أن القيادة الرشيدة تتلمس احتياجات المواطنين وتنظر لهم بعين الرعاية والاهتمام، بتوفير برامج الدعم والمساندة لأرباب الأسر حتى تحظى كل أسرة سعودية بحياة هانئة، بعيدة عن الضغوط المالية قدر المستطاع.

وقالت المختصة في الإرشاد التربوي والأسري فاطمة آل يارشي: "أجمل أثر يقع في نفوس أبناء الوطن شعورهم برعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- واهتمامهم باحتياجات المواطنين بكافة فئاتهم، وخاصة ذوي الدخل المحدود أو مستحقي الضمان، ولا شك أن تمديد برنامج حساب المواطن أحدث انفراجة ودعم للأسر، وأسهم في ترسيخ الشعور بالأمان".

فاطمة آل يارشي

اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين

وأكملت: "وحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تشعر بهذه الفئة وتنظر لها بعين الرعاية والاهتمامن، وتجعلها من أولوياتها بتوفير برامج الدعم والمساندة لأرباب الأسر حتى تحظى كل أسرة سعودية بحياة هانئة بعيدة عن الضغوط المالية قدر المستطاع".

وتابعت: "ومع توفر التعليم والرعاية الصحية المجانية، يأتي هذا الدعم لتتجنب هذه الأسر أزمة عدم تغطية مدخولها المالي لاحتياجاتها، وفي هذا تحقيق للاستقرار والنماء لهذه الأسر وبالتالي للمجتمع، وفيه تقليل إلى حد كبير من المشكلات المالية التي قد تعصف بالأسر وتهدد راحتها وتركيزها على تربية أبنائها، وعلى كل مستفيد من هذه المنحة الإدارة الجيدة لهذا الدخل الإضافي وصرفه بالشكل المناسب لمًا فيه مصلحة أسرته".

تحويل الأسر المستحقة لأسر منتجة

وقالت الأخصائية الاجتماعية شريفه بنت عبد الله المطيري: "تمديد العمل بحساب المواطن لعام كامل يعد استمرارًا لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالمواطنين، وطمأنتهم وتلمس احتياجاتهم، في سبيل حماية تلك الأسر المستحقة وضمان حياة كريمة لهم، وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة".

شريفه المطيري

وأضافت: "ويستهدف هذا البرنامج الأسر ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ودعمهم دعماً عادلاً ومتغيراً حسب دخل وحجم الأسرة، وحيث أصبحت الكثير من الأسر المستفيدة قادرة على تغطية احتياجاتها اليومية، بل وجدنا أن بعض من الأسر السعودية استطاعت عمل مشاريع صغيره من هذا الحساب، لتصبح بذلك أسر منتجة قادرة على الاكتفاء بذاتها، فقد توفرت لهم الحماية اللازمة من التأثير المحتمل للإصلاحات".

وتابعت: "بل ويمتد دعم ذلك البرنامج ليشمل أيضًا فئة الأفراد المستقلين لمن يبلغون 18 عامًا وأكثر، وذلك لأهمية تلك الفئه ومالها من متطلبات واحتياجات لبناء مستقبلهم، ليصبحوا أفراد قادرين على بناء أسرهم في المستقبل".

تمديد العمل بحساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجه بتمديد العمل في برنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024.

ويأتي ذلك حرصاً على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.