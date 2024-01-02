شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى وزير الإعلام، سلمان الدوسري، الحفل الذي يقيمه مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام لتكريم الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويقام الحفل عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد القادم في قاعة فندق فورسيزونز في برج المملكة.

كانت وزارة الإعلام، أطلقت الفيلم الوثائقي لمبادرة كنوز بمركز التواصل الحكومي "هورايزن"، الذي أنتج بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لإبراز الحياة الفطرية التي تمتاز بها المملكة وجهودها المبذولة في الحفاظ على الفصائل النادرة وحمايتها من الانقراض.

ويأتي إطلاق وزارة الإعلام لفيلم "هورايزن" تأكيدا على أهمية توثيق ما تتمتع به المملكة من طبيعة متنوعة، وإبراز الثراء الطبيعي والحضاري، والتنوع الجغرافي والثقافي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في مختلف مناطقها الطبيعية.

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