شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة التميز الإعلامي.. احتفاء بالأعمال المتميزة وتكريم الشخصيات المؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية وزير الإعلام، سلمان الدوسري، يقيم مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، وبالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

وينظم الحفل عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 7 يناير 2024 الموافق 25 جمادى الثاني 1445، بأحد الفنادق في برج المملكة.

جائزة التميز الإعلامي

كانت وزارة الإعلام، أطلقت جائزة التميز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، التي تحتفي بجميع الأعمال الإعلامية المتميزة خلال عام كامل، وتكريم الشخصيات ذات البصمات والجهود النوعية إعلاميًا، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

ودعت الجائزة جميع المؤسسات والأفراد للتقدم إلى الجائزة بدءًا من الجمعة 22 سبتمبر حتى 17 أكتوبر المقبل، في 6 مسارات مستهدفة خلال هذه النسخة، وهي: الصورة الفوتوغرافية، والفيديو الإبداعي، والمادة الصحفية، والمنتج التلفزيوني، والمنتج الصوتي، والأغنية الوطنية.

أهداف وشروط الجائزة

تهدف الجائزة إلى تحفيز المؤسسات والأفراد المهتمين على المشاركة بأعمالهم الإعلامية من خلال التقديم على الجائزة، ودعم وتشجيع الحس الإبداعي في مجالات الإعلام بين الهواة والممارسين، إلى جانب تسليط الضوء على أصحاب أفضل الأعمال، وشخصيات التكريم الخاص.

وحددت إدارة الجائزة عددًا من المعايير التي يجب توافرها في المشاركات المقدمة للجائزة، وهي: أن تكون المشاركة منتجة خلال عام 2023، ولا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة، وأن تكون جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشاركة مملوكة للجهة أو الفرد المشارك.