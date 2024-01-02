ولي العهد رئيسا لمجلس مؤسسة المبادرة الخضراء وتعديل نظام خدمة حجاج الداخل

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم، في الرياض، على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الطاقة، ووزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ومبعوث شؤون المناخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، و المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني أميناً للمجلس.

كما وافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، كما أقر المجلس أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

العلاقات السعودية الهندية

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من رئيس وزراء الهند، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.

التقدم في مبادرة منار

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوّه بالتقدم المحرز في مبادرة "منار" السعودية – اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تُعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن افتتاح أعمال السنة (الرابعة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى؛ يأتي في سياق حافل بالمنجزات التي تحققت خلال عام مضى سعت فيه الدولة إلى إكمال أهدافها وطموحاتها من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها ومكانتها العالمية في شتى الميادين.

تمديد حساب المواطن

وعدّ مجلس الوزراء، تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م)؛ بأنه يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الطاقة، ووزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ومبعوث شؤون المناخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، و المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني أميناً للمجلس.

- اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة وألبانيا.

- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة الذكية.

- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين المملكة وعدد من البلدان.

- مذكرة تفاهم مع تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- الموافقة على برنامج للتعاون الإطاري بين المملكة والهند لتعزيز الاستثمار الثنائي.

- التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

- التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن إنشاء صندوق استئماني للمملكة لدى الويبو.

- اتفاقية بين المملكة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى في مجال خدمات النقل الجوي.

- التباحث مع الأردن بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

- التباحث مع الصين بشأن مشروع مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية.

- التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

- مذكرة تفاهم مع اليونان فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.

- تعيين الدكتور مفرح بن ضايم قرادي والدكتورة مها بنت عبداللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتعيين المهندس حسام بن عبداللّه الشاوي عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة.

- إضافة وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة التحضيرية المذكورة في الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية.

- الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.