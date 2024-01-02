"حماس" تعلن اغتيال إسرائيل نائب رئيس مكتبها السياسي في بيروت

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، في غارة إسرائيلية نفَّذتها طائرة مُسيَّرة على مكتب "حماس" في ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغارة الإسرائيلية أودت أيضًا بحياة عدد من مرافقي "العاروري".

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