خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي

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ويأتي ذلك انطلاقا من عناية القيادة بأبنائها المواطنين، وحرصا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.
وكان برنامج حساب المواطن أودع ، مبلغ 3.4 مليارات ريال، مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.
برنامج حساب المواطن:
- صرف 185 مليار ريال منذ انطلاقته.
- 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
- 75 % تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.
- متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالا.
- 2.1 مليون رب أسرة يستفيدون من البرنامج.
- عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.
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