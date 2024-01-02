شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقا من عناية القيادة بأبنائها المواطنين، وحرصا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

وكان برنامج حساب المواطن أودع ، مبلغ 3.4 مليارات ريال، مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

برنامج حساب المواطن: