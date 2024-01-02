انت الان تتابع بينها الاتحاد.. أندية سعودية مهتمة بضم ثنائي وست هام يونايتد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أبدت العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع المغربي نايف أكرد، والفرنسي كورت زوما، لاعبي نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "Football insider" فإن هناك فرقًا من الدوري السعودي للمحترفين أبدت اهتمامها بالتعاقد مع المدافع الفرنسي كورت زوما الذي سينتهي عقده في 2025 .

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوري السعودي عاود اهتمامه بالمدافع نايف أكرد الذي الخليج 365 وحاول نادي الاتحاد الحصول على خدماته بالفترة الماضية لكن وست هام لم يكن مستعدًا للسماح له بالمغادرة في ذلك الوقت.

ويعد نايف أكرد البالغ من العمر 27 عامًا واحدًا من أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي، فقد انضم إلى وست هام يونايتد في يوليو 2022 قادمًا من ستاد رين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 38 مليون يورو.