شكرا لقرائتكم خبر المملكة تدعم ميزانية الأردن بـ38.6 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحّبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ومدير الإدارة العامة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة المالية عبدالمحسن المطوع، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الملك عبدالله الثاني، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
كما أعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للمملكة العربية السعودية على الدعم التنموي المتواصل الذي قدّمته إلى الأردن، عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمميزة، وعلى الإسهام في المنحة الخليجية، وحزمة المساعدات المقدمة للأردن في إطار «قمة مكة المكرمة»، واستجابة المملكة العربية السعودية السريعة للإسهام في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدعم ميزانية الأردن بـ38.6 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.