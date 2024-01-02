المملكة تدعم ميزانية الأردن بـ38.6 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سفارة المملكة في عمان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، تحويل الجزء الأخير من الشريحة الخامسة والأخيرة، البالغة قيمتها 38.6 مليون دولار أمريكي، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة، بقيمة (250) مليون دولار على مدى 5 سنين (2018-2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي تم الاتفاق عليها خلال 2018.

ورحّبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ومدير الإدارة العامة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة المالية عبدالمحسن المطوع، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الملك عبدالله الثاني، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

كما أعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للمملكة العربية السعودية على الدعم التنموي المتواصل الذي قدّمته إلى الأردن، عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمميزة، وعلى الإسهام في المنحة الخليجية، وحزمة المساعدات المقدمة للأردن في إطار «قمة مكة المكرمة»، واستجابة المملكة العربية السعودية السريعة للإسهام في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.