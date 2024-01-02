«مسك» تدعم 20 جمعية شبابية بـ8 ملايين ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» 8 جمعيات شبابية في القطاع غير الربحي.

كما أعلنت تخريج 20 جمعية شبابية بلغ إجمالي المنح المقدمة لها 8 ملايين ريال.

ومكنت المؤسسة 6 جمعيات ومبادرات متخصصة في مجال الرياضة المجتمعية عبر مسار «الانطلاقة المتقدمة» أحد المسارات التابعة لـ»حاضنة مسك للمبادرات»، وخرجت «حاضنة مبادرات الطاقة» بالشراكة مع وزارة الطاقة جمعيتين متخصصتين في مجال الطاقة، كما تخرجت 4 جمعيات من «مسرعة الأثر» الهادفة إلى تطوير الجمعيات القائمة ومضاعفة أثرها في المجتمع.

ونظمت المؤسسة الحفل الختامي للدفعة الثالثة من برنامجي «حاضنة مسك للمبادرات» و»مسرعة الأثر»، وذلك برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي، وبحضور عدد من الأمراء، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمانحين الداعمين للقطاع غير الربحي.

وتأتي هذه البرامج والحاضنات من مسار مسك للمجتمع ضمن جهود «مسك» الداعمة لتمكين المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، وتعزيز استدامة أثرها في خدمة الشباب للمجتمع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» الدكتور بدر البدر، أن هذه البرامج تهدف إلى تمكين المبادرات والمنظمات غير الربحية الشبابية، ضمن جهود المؤسسة لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها لتعظيم أثر القطاع غير الربحي على الاقتصاد الوطني.

وقال «بتوفيق من الله وبدعم سخي من سمو ولي العهد -حفظه الله- نفخر اليوم بتخريج 20 جمعية شبابية بلغ إجمالي المنح المقدمة لها أكثر من 8 ملايين ريال، تشمل مجالات مختلفة مثل الرياضة والطاقة والتقنية وجودة الحياة والقيم والمشاركة المجتمعية، وعلى مدى الأشهر الماضية سعينا إلى تمكين هذه المبادرات الشبابية وتدريبها على عدة مهارات تتضمن إدارة المشاريع وقياس الأثر، والتخطيط للاستدامة المالية؛ تمهيدا إلى تحويلها إلى جمعيات مستدامة بما يضمن رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030م.

ما تم الإعلان عنه في الحفل: