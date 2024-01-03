شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب الشبو والقات في الشرقية وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية في المنطقة الشرقية، لترويجهم 2.8 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 210 كيلوجرامات من القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

This is a Twitter Status تقبض على (3) مقيمين بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (2.8) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.