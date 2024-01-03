شكرا لقرائتكم خبر عن المعرض المتنقل لهيئة فنون الطهي يصل إلى محطة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت في مدينة تبوك فعاليات المعرض المتنقل عن الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي، ويستمر 5 أيام، في كل من الحكير مول اليوم الأربعاء وتبوك بارك أيام الخميس والجمعة والسبت.

يذكر أن المعرض المتنقل بدأ رحلته من مدينة الرياض مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وانتقل بعدها إلى منطقة مكة المكرمة، ومن ثم المدينة المنورة، وحاليًا في تبوك.

وبعدها ينتقل إلى الجوف، ومنها إلى الحدود الشمالية التي سيتجه منها إلى حائل، ومن ثم القصيم، وبعدها إلى المنطقة الشرقية، ومنها إلى نجران، ثم جازان، مرورًا بعسير، لينهي رحلته التي تصل مدتها إلى 7 أشهر بالباحة.

روايات الأطباق الوطنية

وشهد اليوم الأول يوم الثلاثاء، عرضًا تعريفيًا بمبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق"، وجملة من الفعاليات والأنشطة، شملت عروضًا للطهي وتحضير الأطباق وتذوقها، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية على شاشات عالية الجودة، وتسجيل تعليمي للطهي التقليدي التراثي.

وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال معرض الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية المتنقل إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع، لتعريفهم بالأطباق الوطنية، وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ.

ويستهدف تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وخلق تجربة استثنائية لزوار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.