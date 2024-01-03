شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ أمس الثلاثاء، تسجيل المشاركين في مسابقة المزاين بكأس العلا للصقور 2023، التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا حتى 5 يناير الحاليّ، وذلك في مقر إقامة مسابقات الكأس في قرية مغيراء للرياضات التراثية في محافظة العلا.

وتستقبل المسابقة، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم في مجال الصقور من حيث جوائزها التي تصل إلى 60 مليون ريال، الصقارين الراغبين في تسجيل صقورهم للمشاركة في المسار الرابع في الكأس، والمخصص لمسابقة المزاين للمحليين، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا بشكل يومي، خلال ذات اليوم الذي تقام فيه الأشواط.

أشواط مسابقة المزاين

وستتواصل عمليات تسجيل الصقور في أشواط مسابقة المزاين، التي تتضمن 6 أشواط في جميع الفئات على مدى 3 أيام، والبداية كانت أمس الثلاثاء، مع التسجيل في شوطي فئة حر من حر فرخ وقرناس.

وسيستمر تسجيل الصقور المشاركة في شوطي جير بيور فرخ وقرناس اليوم الأربعاء، ليختتم التسجيل غدًا الخميس، في شوطي حر أدهم/ أسود قرناس وحر قرناس.

وتخصص كأس العلا للصقور جوائز مالية للمسار الرابع لمسابقة المزاين تبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال، وستنطلق مسابقة المزاين من 2 إلى 4 يناير الحاليّ بدءًا من الساعة 8 مساء حتى 10 ليلًا.