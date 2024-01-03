شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. ضباب وأمطار على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد حفر الباطن انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الدوادمي والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد العرضيات أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، ضبابًا كثيفًا، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد دومة الجندل وسكاكا ضبابًا كثيفًا، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد الأمواه والعرين وطريب، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد العويقيلة وعرعر ضبابًا كثيفًا، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، ضبابًا كثيفًا، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.