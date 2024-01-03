السعودية | “الدفاع المدني”.. إنقاذ وحماية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني، جهود رجاله في أعمال الإنقاذ، التي تزامن بعضها مع شهده عدد من الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية، من أمطار غزيرة وسيول.

وتمكن الدفاع المدني في بريدة من إنقاذ 9 أشخاص، احتُجزوا في سيل داخل حافلة، كما تم إنقاذ 3 آخرين؛ إثر سقوط جزئي بواجهة أحد المباني في الرياض.

وأنقذ رجال الدفاع المدني في تبوك 9 أشخاص؛ إثر حريق نشب في مبنى سكني تحت الإنشاء.