انت الان تتابع إنذار باللون الأحمر على الحدود الشمالية.. ضباب كثيف وانعدام للرؤية الأفقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 6:01 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة الحدود الشمالية، متوقعًا حالة من الضباب الكثيف وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية 1كم أو أقل. وأوضح المركز أن فترة الإنذار في العويقيلة وعرعر ممتدة من الحادية عشرة مساء أمس الثلاثاء، حتى التاسعة صباح اليوم. وتوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. بدورها رفعت أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة درجة الجاهزية والاستعداد لتطبيق خطط مواجهة هطول الأمطار.

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