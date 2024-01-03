مصرع شخصَيْن في حادث "مفاعل" بمصنع لـ"الكيميائية السعودية "

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 6:17 صباحاً

كشفت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عن وقوع حادث في مفاعل تابع لخط إنتاج أحد مصانع شركاتها التابعة، وهي "الشركة الكيميائية السعودية المحدودة" في عطشانة؛ ما نتج عنه مصرع شخصَيْن وإصابة أربعة أشخاص. وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن الحادث وقع في الساعة الثانية والنصف من صباح أمس (الثلاثاء) الموافق 2 يناير 2024. وأوضحت أنه حسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فإننا نتوقع أن يكون الأثر المالي في تكلفة الإصلاحات التي تقدر بمبلغ في حدود 10 ملايين ريال، مشيرة إلى أنه تم إخطار الجهات ذات العلاقة والعمل جارٍ على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

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