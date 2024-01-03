انت الان تتابع 6 علامات واضحة.. "الصحة": الجفاف قد يزداد خلال "الكشتات ورحلات البر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 6:57 صباحاً

نبّهت وزارة الصحة إلى أن الجفاف قد يزداد خلال "الكشتات ورحلات البر" بسبب قلة شرب الماء وحبس البول. ونصحت الوزارة بضرورة الإكثار من شرب السوائل، خاصة الماء، ومراقبة لون البول حتى يصبح شفافاً. وأوضحت في إنفوجرافيك توعوي لها عبر منصتها "عش بصحة"، أن أبرز علامات الجفاف عند الكبار والصغار هي الشعور بالعطش، والدوار أو الدوخة، والشهور بالتعب، وجفاف الفم والشفتين والعينين، والتبول أقل من 4 مرات خلال اليوم، ويكون لون البول أصفر داكناً وقوي الرائحة.

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