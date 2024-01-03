فيديو.. مروّجو مخدرات ومرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 7:00 صباحاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها. وأوضح المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تم القبض في الشرقية على شخص نشر عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى مرئياً يتضمن تعذيب كائن حي "قطة" بإشعال النار فيها. وفي جازان، تمّ القبض على مواطن قام بترويج 16 كجم من نبات القات المخدر مخبأةً داخل مركبته. وأضاف الأمن العام في الفيديو، أنه تمّ القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية في الرياض قام بسرقة مبلغ مالي يقدر بنحو 2.4 مليون ريال وتقديم بلاغ كاذب بتعرُّضه للسرقة من مجهولين. وفي جدة، تمّ القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج 3421 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

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