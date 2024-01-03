شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة شاب ابتلع قطعة معدنية أغلقت مجرى التنفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ أطباء اختصاصيون بوحدة الأمراض الصدرية في قسم الباطنة بمستشفى بريدة المركزي عضو تجمع القصيم الصحي حياة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا ابتلع قطعة معدنية عن طريق الخطأ ”دبوس“، وذلك عبر تدخل طبي غير جراحي استغرق نصف ساعة تحت التخدير الواعي ”Conious sedation“.

وقال التجمع إن المريض الذي أُسعف إلى مستشفى عن طريق الطوارئ كان يشكو من صعوبة شديدة بالتنفس وألم في الصدر، حيث قام الفريق الطبي من وحدة الأمراض الصدرية بإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة والتي تبين معها بوضوح وجود قطعة معدنية في مجرى التنفس.

منظار رئوي

وذكر أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية منظار رئوي لاستخراج القطعة المعدنية التي كانت عالقة في القصيبات الهوائية للشاب دون اللجوء إلى عملية جراحية، موضحا أن حالة المريض أصبحت مستقرة تماما بعد إخراج القطعة دون تسجيل أي أعراض تنفسية، وقد تمكن من مغادرة المستشفى في اليوم التالي من خضوعه للإجراء الطبي غير الجراحي بالمنظار الرئوي.

هذا وكان مستشفى بريدة المركزي قد نفّذ أكثر من 12 ألف عملية جراحية حتى نهاية الربع الثالث ”يناير - سبتمبر“ من عام 2023م، توزعت على مختلف الإقسام بالمستشفى، كما أجرى أكثر من مليوني فحص مخبري في الفترة ذاتها.