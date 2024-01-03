أمير نجران يدشن مشاريع شرورة ويرعى سباق الهجن

رعى أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، سباق الهجن المصاحب لمهرجان شرورة الشتوي السادس. وألقى رئيس ميدان الهجن بشرورة، مبارك الصيعري، كلمة شكر فيها اهتمام الأمير جلوي بالإبل التراثية في كل عام، إذ حققت العديد من الجوائز والميداليات على المستوى المحلي والخليجي.

بعد ذلك، دشن أمير المنطقة منصة الأمير جلوي بميدان الهجن، وكرم الداعمين والفائزين في السباق.

وقد رعى أمير منطقة نجران، مساء أول من أمس، حفل أهالي شرورة بصالة الأمير مشعل، الذي تضمن زاملا ترحيبيا للشاعر صالح مبخوت الربع، وكلمة محافظ شرورة موفق عبدالهادي العنزي التي رحب فيها بأمير المنطقة، ثم دشّن الأمير جلوي عددا من المشاريع البلدية والتعليمية والصحية. بعد ذلك، ألقى الشاعر مسلم الوارد الصيعري قصيدة نبطية. كما ألقى قصيدة أخرى الشاعر مهدي العبار العنزي، ثم قدم نخبة من طلاب وطالبات تعليم شرورة أوبريتا وطنيا، وشاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان «سوف نصل»، أعقبه فلكلور شعبي، واختتم الحفل بأداء العرضة السعودية، وتكريم الداعمين والمشايخ ورجال الأعمال.

ميدان الهجن

يحظى بدعم الاتحاد السعودي

مضمار جديد بطول 6 كم

مدرجات بسعة 300 كرسي

صالة لكبار الزوار

استضافة 250 زائرا

متحف لمستلزمات الهجن القديمة