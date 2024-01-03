شكرا لقرائتكم خبر عن من المنزل .. 3علاجات لألم الأسنان .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعاني الكثر من أزجاع الأسنان والنيرة وقد يتطلب الأمر علاج فوري إليكم في هذا المقال 4 علاجات منزلية لوجع الأسنان .

1_ الكمادات الباردة

إذا كان ألم الأسنان مصحوبًا بتورم، عليك بوضع الكمادات الباردة على خدك الخارجي (20 دقيقة بالكمادات، 20 دقيقة بدون كمادات) وهذا من شأنه تسكين الألم بعض الشيء.

يوضح مستشفى جونز هوبكنز، أن الكمادات الباردة تساعد على تخفيف تدفق الدم إلى الأوعية الدموية في موضع تطبيقها، الأمر الذي يخفف من الالتهابات في منطقة الإصابة، ويخفف من فرص حدوث تورم، ويخدر المنطقة مخففًا بذلك الألم، ويخفف أي نزيف قد يحدث.

2._زيت القرنفل

يمكن استخدام زيت القرنفل لتخفيف الألم والتورم المرتبطين بالأسنان بشكل مؤقت. لعلاج وجع الأسنان بالمنزل، اغمس قطعة من القطن في زيت القرنفل لتمتص بعض النقط القليلة. بعد ذلك قم بدعك قطعة القطن على مكان الألم في أسنانك ولثتك.

يحتوي زيت القرنفل على مادة اليوجينول، وهي مخدر طبيعي، وهذا هو سبب نجاح هذا العلاج. إلا أن زيت القرنفل يساعد فقط على تخفيف ألم الأسنان الذي تشعر به، ولكنه لا يعالج المشكلة الضمنية. كما أن زيت القرنفل له مذاق سيء، ولذلك قد يكون استخدام هذا العلاج غير سار.

3_المضمضة بالماء المالح

إذا كنت تشعر بألم في الأسنان وكانت لثتك متورمة، يمكنك اللجوء إلى المضمضة بالماء الدافئ والملح كمسكن لألم الأسنان. أضف عدة ملاعق صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ. حرك الخليط في فمك ثم ابصقه.

وفي حين أن استخدام الماء الساخن والبارد قد يكون غير مريح وأنت تعاني من ألم الأسنان، فإن الماء الدافئ من شأنه إراحتك. يساعد الماء الدافئ على تخفيف الألم، ويساعد الملح على تقليل التورم في أنسجة اللثة. مرة أخرى، هذه التأثيرات مؤقتة.

4_الأدوية الخاصة بآلام الأسنان

للتعايش مع ألم الأسنان، تستطيع تناول الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية حسب التعليمات المدونة على العلبة. من المهم ألا تضع الدواء على السن التي تؤلمك حتى لا تحرق نسيج اللثة القريب منها وتتسبب في المزيد من عدم الراحة.

قد تريحك الأدوية المضادة للآلام أثناء انتظارك لموعد طبيب الأسنان، ولكن كما هو الحال بالنسبة للعلاجات المنزلية الأخرى، هذه الأدوية ليست بالحل طويل الأجل. إذا تعاطيت الأدوية لتخفيف الألم ولم تسع للحصول على علاج، قد يتفاقم الأمر وتسوء حالة أسنانك.