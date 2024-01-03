شكرا لمتابعة خبر عن مقيم سوري في ألمانيا يتمنى العودة إلى المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مقيم سوري في ألمانيا كان يعيش في المملكة في السابق أنه يتمنى العودة إلى المملكة.

وقال المقيم السوري، أن صديقه هو من ورطه بالذهاب إلى ألمانيا ويتمنى العودة إلى السعودية، قائلًا عن ألمانيا: “تورطنا وجينا وبدنا نكمل مسيرتنا.. لو أعرفها هكذا ما أتيت”.

وأشار إلى أنه يشعر بالاكتئاب في ألمانيا وكل شيء لا يسير إلا بالأوراق، ومن يعيش في السعودية لا يستطيع بعدها العيش في ألمانيا.