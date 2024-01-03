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مقيم سوري في ألمانيا يتمنى العودة إلى المملكة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد مقيم سوري في ألمانيا كان يعيش في المملكة في السابق أنه يتمنى العودة إلى المملكة.

وقال المقيم السوري، أن صديقه هو من ورطه بالذهاب إلى ألمانيا ويتمنى العودة إلى ، قائلًا عن ألمانيا: “تورطنا وجينا وبدنا نكمل مسيرتنا.. لو أعرفها هكذا ما أتيت”.

وأشار إلى أنه يشعر بالاكتئاب في ألمانيا وكل شيء لا يسير إلا بالأوراق، ومن يعيش في السعودية لا يستطيع بعدها العيش في ألمانيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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