انت الان تتابع "لوكنت ناوي تكشت".. "الصحة" تنصح بالتأكّد من توافر هذه القائمة أولاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 7:42 صباحاً

نصحت وزارة الصحة مُحبي "الكشتات" وطلعات البر، بضرورة التأكد من توافر عددٍ من الأدوات المهمة لمواجهة الحالات الطارئة. وقالت "الصحة": "لو ناوي تكشت بنهاية الأسبوع.. شيّك على القائمة قبل أن تطلع". وتضمنت القائمة، وفق المنصة التوعوية "عش بصحة": حبل السحب للسيارات، وطفايات الحريق والملابس الثقيلة، وحقيبة الإسعافات الأولية، وأخذ الغذاء الكافي، والأدوية الضرورية للحالة الصحية.

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