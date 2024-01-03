بشرط.. "الغذاء والدواء": الأكواب الورقية آمنة للاستخدام مع السوائل الساخنة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت هيئة الغذاء والدواء، أن الأكواب الورقية آمنة للاستخدام في حال عدم احتوائها على الأصباغ والملوّنات القابلة للهجرة مع الأطعمة والمشروبات .

وأضافت الهيئة رداً على تساؤل أحد المستفيدين على حساب الهيئة في "إكس" حول مأمونية استخدام الأكواب الورقية مع السوائل الساخنة، موضحة أنها قامت بتنفيذ عددٍ من برامج الرصد للتأكّد من سلامة الأغطية البلاستيكية والأكواب الورقية.

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