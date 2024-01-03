انت الان تتابع "المسند": هذا هو متوسط درجة حرارة الرياض خلال يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن متوسط درجة الحرارة العظمى عادةً وقت الظهر يبلغ نحو 21 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 27م في الرياض خلال شهر يناير.

وأضاف "المسند": يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) تقريبًا 10م، ونادرًا ما تنخفض عن 5م أو تتجاوز 14م، وفق السجل المناخي السابق.

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