انت الان تتابع الأهم عند العرب.. "الزعاق": يكشف أسباب إطلاق العامة على رياح الصبا اسم "النعشي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 8:16 صباحاً

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن سبب إطلاق العامة على رياح الصبا "رياح النعشي". وقال الزعاق إن الحرارة والرطوبة والرياح هي عناصر المناخ عند العرب، وأهمها الرياح. وأضاف أنه من شدة اهتمام العرب بالرياح أطلقوا عليها أسماء حسب المنفعة والمضرة والاتجاه والقوة والضعف، فالريح "الصرصر" هي الريح شديدة العصف ويكون لها صوت صرصرة، أما رياح اللواقح هي الرياح التي تلقح السحاب فينزل الماء من السماء، والريح العقيم "المفسدة". وأكمل في فيديو على حسابه في إكس، أن أهم الرياح عند العرب هي رياح الصبا وهي شمالية شرقية، والعامة يسمونها بالنعشي لأنها تهب مع بنات نعش، وهي من الرياح المبشرة، والدابور هي الرياح الشمالية الغربية وتسمى برياح الحسوم وهي التي أهلك الله بها قوم عاد. وأضاف أن رياح الهيسي هي الرياح الجنوبية الغربية، وهي ألطف أنواع الرياح وتهب في آخر موسم سهيل وأول الوسم، ورياح النثري وهي الرياح الجنوبية الشرقية.

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