انت الان تتابع أهم الفيتامينات التي تحتاج إليها في الشتاء.. وهكذا تحصل عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 8:35 صباحاً

نصحت "صحة الجوف" بضرورة تعزيز صحة الجسم، بأهم الفيتامينات التي يحتاج إليها لمواجهة حالة البرد خلال الشتاء . وأوضحت "الصحة" أن فيتامين "D" يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم خلال الشتاء، ويوجد في السلمون والكبد وصفار البيض، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرُّض للشمس من العاشرة صباحاً للثانية عشرة ظهراً. وتابعت في فيديوجرافيك توعوي أن فيتامين "C" ضروري للجسم ويوجد في الحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارد، فيما يتوافر فيتامين "A" في الأسماك الزيتية ومنتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراء. ولفتت إلى أن فيتامين "E" من الفيتامينات الضرورية خلال الشتاء ويوجد في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض، بينما يوجد الزنك في اللحوم الحمراء والدواجن والفول وجميعها تفيد الجسم بصورة كبيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر أهم الفيتامينات التي تحتاج إليها في الشتاء.. وهكذا تحصل عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.