"هيئة الطرق" تعتمد معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة، وذلك في إطار جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.

وأوضحت الهيئة أن المعدة تعمل على كشط الأسفلت وإعادة تدويره والرصف في نفس الموقع، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الأسفلت بدلًا من الحرارة، مما يسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الحفاظ على البيئة

وتهدف المعدة إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوفير الوقت والجهد وتسريع عملية معالجة الطرق، بالإضافة لرفع مستوى السلامة على الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أن المعدة الجديدة تعمل على 4 مراحل؛ تشمل كشط الطبقة العلوية من الأسفلت بسماكة 5-10 سم في المرحلة الأولى، وخلط الأسفلت المكشوط مع مواد أخرى لإعادة تدويره في المرحلة الثانية، ثم وضع الأسفلت المعاد تدويره مرة أخرى وتسويته على الطريق في المرحلة الثالثة، وأخيرًا دك الأسفلت ومساواته على السطح ليكون جاهزًا للاستخدام.

وتعمل الهيئة العامة للطرق على التوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات التي تسهم في تحقيق استراتيجية قطاع الطرق، والتي تركز على السلامة والجودة، والتي تهدف كذلك لرفع مؤشر جودة الطرق في المملكة للمؤشر السادس عالمياً، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.