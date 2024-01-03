الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، الجوف، تبوك، حائل، والمدينة المنورة، أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد، قد تؤدي إلى جريان السيول. كما يُحتمل تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد انخفاضًا، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. أما ارتفاع الموج، فمن المتوقع أن يكون من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر، فمن المتوقع أن تكون متوسطة الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيفة إلى متوسطة الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة. أما ارتفاع الموج، فمن المتوقع أن يكون من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة. أما حالة البحر، فمن المتوقع أن تكون متوسطة الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.