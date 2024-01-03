"خبير مناخي": 2023 حطم كل الأرقام المناخية فيما يخص الاحتباس الحراري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 9:37 صباحاً

أوضح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن العام المنتهي 2023 حطم كل الأرقام المناخية فيما يخص الاحتباس الحراري. وأضاف الجهني، منذ الصيف الماضي والبحار والمحيطات تعاني احتراراً وتسخيناً شديداً غير مسبوق في الأرشيف المسجل. وتابع، تزامن هذا الاحترار مع وجود ظاهرة النينو بالمحيط الهادئ، مما جعل هذا العام يحطم كل الأرقام المناخية فيما يخص الاحتباس الحراري، وبانتظار صدور الأرقام الرسمية لمتوسط درجة حرارة الكوكب لعام 2023م. ولفت إلى أن تزايد الاحترار سيستمر، والتغيرات المناخية ستزداد أكثر وأكثر.

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