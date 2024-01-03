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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36 لمساعدة الشعب الفلسطيني

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واس - العريش 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 24 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36 لمساعدة الشعب الفلسطيني - اليوم

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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