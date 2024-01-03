من جميع دول العالم.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال عام 2024م، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتواصلها المثمر مع الفاعلين في مجالات العمل الإسلامي المتنوعة.
وأوضح آل الشيخ أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة من النخب الإسلامية والعلماء والمشايخ، والشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي، وأساتذة الجامعات والمعاهد، لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.
كما ثمن آل الشيخ الدعم الكبير الذي تتلقاه وزارة الشؤون الإسلامية من القيادة الرشيدة في مختلف المجالات، والذي يسهم في إنجاح رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي، والتصدي للكراهية والغلو والتطرف.
ودعاء آل الشيخ الله عز وجل أن يجزى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على ما قدموه ويقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، وأن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء، وأن يتقبل من المعتمرين عمرتهم، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين.
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