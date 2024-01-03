شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 8 عيادات تخصصية بمركز صحي أبانات بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة أبانات يرافقه فيها النواب ومدراء الإدارات والقيادات الصحية بالتجمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم في دعم المحافظة والرفع من مستوى الخدمات الصحية المتوفرة فيها.

ودشن الحربي خلال زيارته العمل في 8 عيادات تخصصية بالمركز الصحي ضمت "عيادات الإرشاد الشامل، عيادة الأنف والأذن والحنجرة، عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجراحة، بالإضافة إلى عيادة الجيل الذهبي لرعاية كبار السن، وعيادة المدرب الصحة لرفع جودة الحياة، وكذا العيادة الافتراضية".

تحسين الخدمات الطبية

التقى الرئيس التنفيذي للتجمع بالكوادر الطبية والفنية وتعرّف من خلالهم على حجم الواجبات المنوطة بهم لخدمة المستفيدين، كما استمع لآراء المراجعين ومستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، متعرفاً إلى المطالب والاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات وفق أفضل مستويات الممارسة الصحية اللائقة المقدمة للمرضى.

تعزيز متطلبات الجودة

كرّم الحربي لدى زيارته الكفاءات المتميزة من منسوبي المركز، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لتجاوز التحديات، وضرورة تعزيز متطلبات الجودة وفق المعايير المعتمدة لتحقيق مبادرات برنامج التحول الصحي ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشملت الجولة التفقدية لقاء رئيس التجمع بمحافظ أبانات حسين العتيبي حيث ناقش الجانبان أوضاع الخدمات الصحية بالمحافظة وسبل تطويرها بما يلبي مستوى الطموحات المنشودة، كما تضمنت الجولة زيارة لجنة التنمية الأهلية بمحافظة أبانات وبحث تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك في القطاع الصحي.