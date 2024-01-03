شكرا لمتابعة خبر عن المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة سفراء الإعلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المنتدى السعودي للإعلام، إطلاقه مبادرة سفراء الإعلام، وذلك بالتعاون مع اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية.

وتشمل المبادرة اختيار طلاب الإعلام المتميزين، ليكونوا سفراء للمنتدى ولمعرض مستقبل الإعلام “فومكس”، في جامعاتهم بالإضافة إلى حضورهم للفعالية للالتقاء بالخبرات والقيادات الإعلامية والاستفادة من تجاربهم عبر مساحة مخصصة ضمن فعاليات المناسبة.

وبين محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام أن هذه المبادرة؛ تأتي انطلاقًا من أدوار المنتدى والمعرض بتطوير الصناعة الإعلامية وتمكين الكفاءات الشابة من خلال احتكاكهم بالنخب المتواجدة في الحدث؛ حيث تشكل هذه الكفاءات نواة المستقبل للعمل الإعلامي المحلي.

وبين الحارثي أن هذه المبادرة تعد حلقة من سلسلة من المبادرات التي عمل عليها فريق المنتدى بالتعاون مع شركاء المنتدى للوصول إلى المخرجات التي تليق بمكانة الإعلام السعودي دولياً.

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام الذي يقام على مدى يومي 20 و21 فبراير المقبل، ودوره في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلامياً.

وتسهم مبادرة سفراء الإعلام أيضاً في التعريف بمعرض “فومكس” الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع لتحولات القطاع من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة عالمياً.

وأوضح الدكتور شاكر الذيابي أمين عام اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام بالمملكة، أن اللجنة من خلال شراكتها في مبادرة سفراء الإعلام تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى السعودي للإعلام الذي يعد الحاضنة لبروز أسماء يعول عليها في المجال الإعلامي من خلال ترشيح سفراء الإعلام ولضمان اطلاع طلاب وطالبات الإعلام على أحدث التجارب الإعلامية والتقنيات الناشئة في مجالات الإعلام المتنوعة، وإعطاء الفرصة للأقسام والكليات لبناء شراكات تساهم في تطويرها وتعزز من رسالتها وأهدافها في تخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع المتغيرات الإعلامية المستمرة في المشهد الإعلامي.

وقدم الذيابي شكره للقائمين على المنتدى السعودي للإعلام على التعاون المثمر والمستمر مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات.

إلى ذلك تجري الاستعدادات لإطلاق المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، وبحضور أكثر من 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية.

ويختتم المنتدى بتتويج الفائزين والفائزات بـ”جائزة المنتدى السعودي للإعلام” الثالثة، التي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية تكريم الفاعلين في المجال محلياً وإقليمياً، مما يخلق تنافساً بين المبدعين والمبدعات، ويحفز الكفاءات من الأفراد والجماعات لتقديم أعمال مميزة، ويسهم في التعريف بالتجارب السعودية الرائدة، وتقديراً للشخصيات المساهمة في مسيرة الإعلام، بما يعزز حضورها محلياً وعربياً.