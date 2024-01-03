رئيس الوزراء السوداني السابق يدعو قيادة الجيش للقاء عاجل لبحث وقف الحرب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 2:27 مساءً

دعا رئيسُ الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم "الأربعاء"، قيادةَ الجيش السوداني إلى لقاء عاجل؛ لبحث سبل وقف الحرب في البلاد. وقال "حمدوك" عبر منصة "إكس": "لسنا الدولة الوحيدة التي تتعرّض لتجربة حرب، ولكن الشعوب الحية هي التي تحوّل الكوارث إلى فرص لصناعة مستقبل باهر؛ لذلك أُجدد اليوم دعوتي إلى قيادة القوات المسلّحة للقاء عاجل نتدبّر فيه سبل وقف الحرب، وإنقاذ بلادنا من التفتّت". وذكر أنه توصّل مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، خلال اجتماع في أديس أبابا، إلى مجموعة نتائج أهمّها الاستعداد التام لقوات الدعم السريع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وتدابير حماية المدنيين، وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم، وإيصال العون الإنساني والتعاون مع لجنة تقصّي الحقائق.

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