انت الان تتابع "السيسي" لوفد من الكونجرس الأمريكي: الأولويةُ الراهنة وقفُ حرب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 3:10 مساءً

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم "الأربعاء": "إن الأولوية الراهنة في قطاع غزة هي وقف إطلاق النار، ونرفض تهجير الفلسطينيين من القطاع". وأكّد "السيسي" لدى استقباله وفدًا من الكونغرس الأمريكي، ضرورةَ العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وفقًا للمرجعيات المعتمدة؛ بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وشدّد على حماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع؛ اتّساقًا وتنفيذًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

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