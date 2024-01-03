انت الان تتابع "الإبادة الجماعية بغزة".. "العدل الدولية" تعقد أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" في 11 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 3:30 مساءً

تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا باسم كلايسون مونيلا، اليوم (الأربعاء). وأوضح "مونيلا" عبر منصة "إكس" أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي. وأضاف أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص. وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت مؤخراً، طلباً لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الإبادة الجماعية بغزة".. "العدل الدولية" تعقد أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" في 11 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.