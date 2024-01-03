انت الان تتابع كأس أمم آسيا حصريًّا داخل السعودية على قنوات "SSC" و"شاهد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 3:45 مساءً

تنقل قنواتُ "SSC" ومنصة "شاهد"، حصريًّا داخل المملكة العربية السعودية، منافسات بطولة كأس أمم آسيا التي ستقام في دولة قطر في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير، بتواجد 24 منتخبًا. وتعتبر هذه النسخةُ من البطولة هي الأكبر منذ انطلاقتها، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة وإضافة دور الستة عشر في نظام البطولة. من جانبها استعدّت قنوات "SSC" للحدث بإطلاق استوديوهات خاصة بتواجد نخبة مميزة من المعلّقين والمحللين والمقدمين، بالإضافة لعدد من مراسلي القنوات الذين سيتواجدون في أرض الحدث من الدوحة؛ حيث ستكون هناك تغطية خاصّة من خلال نشرات الأخبار وبرنامج "برا 18"، فضلًا عن الاستوديوهات التحليلية. وستكون البطولة متاحة لمشتركي منصة "شاهد" الحاليين في باقة الرياضة "VIP" دون رسوم إضافية. وتتوفّر كافة تفاصيل الباقات وغيرها عبر الموقع الرسمي لـ"شاهد"

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