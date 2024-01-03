شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. وزير الصحة يستلم جائزة جينيس لأكبر تجمع توعية بالسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استلم وزير الصحة فهد الجلاجل، شهادات موسوعة جينيس للأرقام العالمية عن أكبر تجمع بشري في العالم لمرضى السكري من النوع الأول، 752 مستفيدا في وقت واحد، والتي حققها مركز ديابيتر الأحساء المتخصص في علاج مرضى النوع الأول من السكر «الذي غالبا يصيب الأطفال».

كما حقق المركز العديد من المنجزات، كان من أبرزها خفض نسبة تنويم المرضى إلى أقل من 1%، مقارنة بالنسبة العالمية 8%، وتحسن مستوى السكر، وجودة الحياة للمرضى بنسبة 100%، ورفع رضى المستفيد إلى نسبة 100%، وذلك بدعم متواصل من قبل وزارة الصحة وتجمع الأحساء الصحي.

مركز ديابيتر الأحساء

سجل المركز منذ تأسيسه في يناير عام 2020م نتائج عالمية، كان من أبرزها خفض نسبة التنويم للأطفال حتى 1%، مقابل 8% وهو المعدل العالمي، بطاقم طبي يضم كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لا يتجاوز عدد أفراده 14 شخصاً.

يذكر، أن وزارة الصحة تحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري، وتعمل على تعزيز الوعي الصحي لكل مريض بالسكري أو كل شخص معرض للإصابة بالمرض، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الإجراءات والأنشطة الوقائية والتوعوية، وصولًا إلى خفض معدلات الإصابة، بالسكر والسيطرة على المرض، لجميع فئات المجتمع.