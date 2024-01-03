انت الان تتابع الحوثيون يتبنّون استهدافَ سفينة شحن فرنسية في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تبنّى الحوثيون، اليوم "الأربعاء"، عمليةَ استهداف سفينة شحن تابعة لشركة فرنسية في البحر الأحمر، في إطار تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عبر منصّة "إكس": "انتصارًا للشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للعدوان والحصارِ؛ نفذت القواتُ البحريةُ في القوات المسلحة اليمنية، عمليةَ استهداف لسفينةِ "سي إم آي سي جي إم تيج"، كانت متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلّة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

خلافًا لعادتهم: لم يؤكّد الحوثيون نجاحَ العملية، ولم يكشفوا ما إذا شنّوا هجومهم بصواريخ أو بمسيّرات.

في سياق متّصل، أعلنت شركة الشحن الفرنسية العملاقة "سي أم آي سي جي أم" التي تملك السفينة المستهدفة؛ أنها ستزيد رسومها بمقدار الضعف اعتبارًا من 15 يناير "كانون الثاني" لعمليات الشحن بين آسيا والبحر المتوسط، على خلفية هجمات الحوثيين على السفن.