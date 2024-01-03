إصلاح أذن فتاة "عشرينية" في مستشفى القويعية العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 5:00 مساءً

نجح فريق طبي في مستشفى القويعية العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إصلاح قطع كامل لصوان الأذن اليمنى لفتاة عشرينية، عقب تعرضها لحادث مروري. ونفذ الفريق تدخلاً جراحياً عاجلاً، بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة؛ حيث تبين وجود تهتك بالجزء الخارجي لقناة الأذن الخارجية. وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح دون وجود أي تشوهات للحالة، وتماثلت المريضة للشفاء -ولله الحمد-. يذكر أن تلك الجراحة تعد من العمليات ذات المهارة الخاصة والصعبة والدقيقة؛ لطول فترة الإصابة وانقطاع التروية الدموية، مما يهدد غضروف الأذن الخارجية. واستقبلت طوارئ مستشفى القويعية العام، 47,993 مراجعاً، منذ يناير وحتى سبتمبر للعام 2023.

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