3 قتلى لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً جنوب البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 5:06 مساءً

قتل 3 لبنانيين اليوم (الأربعاء) في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة مركبا بجنوب البلاد. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أيضاً أطراف بلدة الناقورة وبلدة عيتا الشعب. وأضافت أن طائرات إسرائيلية أغارت على بلدة عيتا الشعب تزامناً مع القصف المدفعي. واندلع قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى، في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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