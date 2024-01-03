"تعليم الطائف" يحصد 29 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2023م

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 5:34 مساءً

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 29 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2023م للمعلوماتية التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم. وشارك في المسابقة أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، وتعد أحد المداخل لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية. وكان قد حصد طلبة تعليم جازان 4 ميداليات ذهبية و8 فضيات و17 برونزية. فيما هنأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وأسرهم، ومدارسهم؛ لقاء تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات المحافظة على المستويين المحلي والعالمي، ومشيدًا بجهود إدارة الأداء التعليمي - قسم النشاط الطلابي- للوصول بالطلاب والطالبات لهذا المستوى من الإنجاز وتحقيق النتائج. يُشار إلى أن (بيبراس) مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر) والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتهدف إلى التشجيع على تطوير مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية، والتي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، وحل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد.

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