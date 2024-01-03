شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج جودة الحياة: ارتفاع المساحات العامة وتعزيز أنسنة المدن في 2023م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في عام 2023م، تقدماً في تنفيذ مبادراتها المرتبطة ببرنامج جودة الحياة وتحقق هدفي رؤية المملكة 2030 "تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية" و"الارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية"، من خلال تقديم الخدمات البلدية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الحضرية، وتعزز أنسنة المدن، وتعالج التشوهات البصرية، عبر إنجاز مشاريع تطوير وصيانة المرافق العامة والبنية التحتية، وزيادة المسطحات الخضراء، ونحوها.

وأسهمت مبادرات برنامج جودة الحياة التي نفذتها الوزارة في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ليصل إلى معدل " 6.1 أمتار مربعة للفرد"، حيث شهد عام 2023م زراعة 1.3 مليون شجرة، كما نجح مشروع بهجة في تنفيذ 952 تدخلاً حضرياً شمل تطوير 411 حديقة و541 تدخلاً للشوارع والميادين والساحات العامة الذي أسهم في رفع نصيب الفرد من الأماكن والساحات العامة وتحسين المشهد الحضري.

مخطط إقليمي متكامل

ولتطوير البنية التحتية وتحسين المخطط العمراني، أكملت الوزارة إعداد مخطط إقليمي متكامل لمناطق تبوك وتيماء ونجران، وحققت تحسناً في مؤشر PCI في جودة الطرق بالأمانات الكبرى حيث بلغ المؤشر وصلت إلى 62%.

وعلى مستوى التحول الرقمي في القطاع البلدي فقد وصل عدد المستخدمين لمنصة بلدي 14.9 مليون مستخدماً، كما زادت عدد الخدمات البلدية المؤتمتة إلى 283 خدمة على منصة بلدي الذي يهدف إلى تسهيل وتحسين الخدمات البلدية للمواطنين.

الفرص الاستثمارية

لتعزيز الفرص الاستثمارية أعلنت عن توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال في ملتقى فرص للاستثمار البلدي، كما وُقعت اتفاقيات مع 20 جهة حكومية عبر منصة فرص لتعزيز فرصهم العقارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وشهدت عام 2023 نمواً في عدد المنشآت والمكاتب الهندسية المصنفة إلى أكثر من 14 ألف مما يعكس التطور الكبير في قطاع الهندسة والبناء. وتتويجاً لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 2023م، حصلت الوزارة على جائزة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 وهو ما يؤكد التزام الوزارة بالابتكار والتميز في الخدمات الرقمية.