مصدر أمني لبناني يكشف تفاصيل تنفيذ اغتيال إسرائيل لـ"العاروري"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 5:54 مساءً

أفاد مصدر أمني لبناني بارز اليوم الأربعاء بأن القصف الذي أدى إلى مقتل القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري وستة آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت جرى عبر صواريخ موجهة، أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية. وأضاف المصدر الأمني المطلع على التحقيقات الأولية بأن "اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجهة، أطلقتها طائرة حربية، وليس عبر طائرة مُسيَّرة"، وفقًا لـ"فرانس برس". واستند المصدر إلى عاملَيْن، الأول دقة الإصابة؛ لأنه لا يمكن لمُسيَّرة أن تصيب بهذه الدقة، والثاني وزن الصواريخ المُقدَّر بنحو مئة كيلوجرام لكل منها. وأوضح أن الطائرة الحربية أطلقت ستة صواريخ، اثنان منها لم ينفجرا، وصاروخان اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان اجتماع قادة حماس إصابة مباشرة. وبيَّن المصدر أن الصواريخ التي استُخدمت في القصف أمس تستخدمها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وسبق للأجهزة العسكرية اللبنانية أن عاينت صواريخ مشابهة أطلقتها طائرات إسرائيلية في جنوب لبنان بعد بدء التصعيد عبر الحدود مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

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