انت الان تتابع يخوض ثلاث مباريات ودية.. الإمارات تجهِّز الرائد لبقية المنافسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 6:03 مساءً

كشف نادي الرائد عن برنامجه خلال فترة التوقف الدولي، وبيّن أنه سيكون هناك معسكر خارجي في دولة الإمارات. وأشار الرائد عبر بيان رسمي، صدر اليوم الأربعاء، إلى أن اللاعبين سيغادرون لمعسكرهم بالإمارات يوم 18 يناير الجاري. وأوضح الرائد أن فريقه سيخوض ثلاث مباريات ودية أيام: 27 يناير، و2 فبراير و8 من الشهر ذاته، على أن ينتهي المعسكر في اليوم التالي.

كانت هذه تفاصيل خبر يخوض ثلاث مباريات ودية.. الإمارات تجهِّز الرائد لبقية المنافسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.