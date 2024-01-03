انت الان تتابع فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في العمق السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 6:18 مساءً

أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الأربعاء أنها استهدفت قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بسوريا. وقالت الفصائل في بيان: "استمرارًا لنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًّا على المجازر الإسرائيلية بحق غزة، هاجمت المقاومة في العراق قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، بواسطة الطيران المُسيَّر". ودأبت الفصائل العراقية منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة على استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق في هجمات شبه يومية.

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