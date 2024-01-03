انت الان تتابع بثلاثية هجر .. القادسية يحافظ على صدارة "يلو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 7:03 مساءً

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي القادسية، على صدارة "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه هجر بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جرى، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ضمن الجولة الـ16. أهداف المباراة الثلاثية سجلت عن طريق عبد العزيز العثمان 58، وأيمن الخليف 84، والسنغالي مبادي دياني قبل نهاية المباراة بثوانٍ. بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة، فيما تراجع هجر إلى المركز الـ18 والأخير، برصيد11 نقطة فقط.

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