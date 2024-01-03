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أول المباني النموذجية.. افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم في مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول المباني النموذجية.. افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف اليوم، مجمع المحاكم الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، أول المقار النموذجية الذكية لمحاكم ديوان المظالم. ‏

والتقى اليوسف بقضاة ديوان المظالم في المنطقة، وتجول في مرافق المبنى، مشيداً بما يضم المجمع من بنية وتجهيزات متكاملة، آملًا أن يسهم توفرها في خلق البيئة المحفزة لأداء العمل والمناسبة له.

رئيس ديوان المظالم يفتتح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة - واس

مجمع المحاكم الإدارية

يضم المبنى المكون من 11 طابقًا أربعة مقرات للمحاكم بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية في المنطقة تابعة لها، ويعد أول مقار محاكم ديوان المظالم النموذجية المعتمدة والمصممة بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي.

رئيس ديوان المظالم يفتتح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة - واس
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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